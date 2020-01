Milano. Quarto Cagnino: disabile, colto da malore, annega in piscina

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.10, in via Robert Lamennais Felicitè, nella piscina di Quarto Cagnino, un ragazzo disabile di 32 anni è stato colto da malore in acqua con conseguente arresto cardio-circolatorio. Soccorso dal personale della piscina e dal personale sanitario, giunto con un’ambulanza e un’automedica, è stato portato in codice rosso nell’adiacente ospedale San Carlo. In corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.