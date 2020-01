(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 gennaio 2020 – “A causa dello sciopero regionale del settore ferroviario sono revocate per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, le misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti per tutta la Lombardia”. Lo fa sapere una Nota della Regione Lombardia.

Redazione