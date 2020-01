Vimercate e Monza: due violente aggressioni nella notte

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 7 gennaio 2020 – Stanotte, alle ore 02:15, a Vimercate, in via Terraggio Molgora, un uomo di 47 anni, B. A., residente a Vimercate, è stato portato in ospedale in codice gialloall’ospedale di Vimercate per un’accoltellata all’addome. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che indagano sull’episodio e sul movente.

Poco, dopo, alle ore 02:17 a Monza, in via Bergamo, un 37enne, S. B., è stato aggredito con pugni e calci al volto e agli arti superiori. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza è stato portato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza. Anche in questo caso, sono intervenuti i Carabinieri che indagano su quanto avvenuto.

V. A.