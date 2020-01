Angelo Spasari nuovo segretario comunale di Usmate Velate

Dal sindaco Lisa Mandelli il ringraziamento al predecessore, Maria Cristina Mastrocola

(mi-Lorenteggio.com) Usmate, 8 gennaio 2020 – Il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, ha nominato il nuovo Segretario Generale del Comune che a partire dagli inizi del 2020 prenderà il posto ricoperto da Maria Cristina Mastrocola.

La scelta è ricaduta su Angelo Spasari, nato a Limbadi (VV) nel 1957, che nel corso degli anni ha maturato un’esperienza consolidata di organo amministrativo di vertice anche presso altri Comuni della Brianza e dell’hinterland milanese.

Il Comune di Usmate Velate ha già sottoscritto con il Comune di Bussero una convenzione per l’operatività di Spasari che sarà impegnato per il 60% dell’orario lavorativo ad Usmate Velate e per il restante 40% a Bussero sulla base della convenzione fra due segreterie comunali; una modalità che già caratterizzava il precedente incarico di Maria Cristina Mastrocola, in convenzione fra i Comune di Usmate Velate e Missaglia.

“Alla dottoressa Mastrocola rivolgo il mio primo ringraziamento a nome dell’intera struttura comunale, per la competenza e le capacità che ha saputo mostrare nei suoi anni di lavoro a Usmate Velate – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Al tempo stesso, do il benvenuto al nuovo segretario Angelo Spasari: insieme a lui, proseguiremo nel lavoro di servizio alla cittadinanza elevando ulteriormente lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi offerti”.

Angelo Spasari ha già svolto la carica di segretario generale nei Comuni di Bussero, Cassina De’ Pecchi, Melzo, Cambiago, Bresso, Brugherio, Vedano al Lambro, Roncello, Rodano, Pozzo d’Adda, Lazzate, Calco, Verderio Superiore e Magreglio. Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Messina, è costantemente impegnato nella formazione manageriale e relazionale.

