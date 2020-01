Aperto il nuovo reparto Sub Acuti all’Ospedale San Carlo di Milano

20 letti di transizione per un’assistenza sempre più vicina ai pazienti fragili

(mi-lorentegio.com) Milano, 8 Gennaio 2020 – Aperto il nuovo reparto Sub Acuti all’Ospedale San Carlo, Presidio dell’ASST Santi Paolo e Carlo, una risposta concreta e preziosa alle richieste di una società come la nostra in cui l’età media si allunga sempre di più, i pazienti cronici hanno necessità di numerose cure e le condizioni di elevata fragilità si associano spesso a condizioni di vulnerabilità sociale.

Nata come misura per la gestione dell’iper-afflusso dei pazienti di Pronto Soccorso (DGR XI/2561 del 0212/2019) dei Presidi San Paolo e San Carlo per affrontare il periodo influenzale (durante le festività natalizie gli accessi di PS sono aumentati del 20%), la Struttura Sub Acuti dell’ASST Santi Paolo e Carlo rappresenta il passaggio intermedio tra la fase acuta e il rientro al domicilio, un passaggio durante il quale i pazienti vengono ulteriormente stabilizzati e possono completare il percorso clinico e diagnostico, prevenendo così anche rischi di ricadute. Una risposta preziosa, in molti casi indispensabile per le famiglie che devono sempre più spesso assistere da sole i propri cari.

La responsabilità del nuovo reparto è affidata ad un Clinical Manager e la responsabilità gestionale-organizzativa è in capo a un coordinatore infermieristico che, tramite lo staff infermieristico e di supporto, garantisce la continuità del percorso assistenziale con particolare riferimento alla fase di dimissione. Figura di rilievo è inoltre il Case Manager, infermiere che sovraintende alla continuità della presa in carico del paziente dopo la dimissione o concorda con il medico di medicina generale/medico della struttura i tempi e le modalità di accesso e dimissione dalla struttura.

Una scelta strategica dettata da un’attenta analisi dei fabbisogni territoriali: cambiamenti demografici, che hanno visto l’aumento della popolazione anziana, ed epidemiologici: aumento delle patologie croniche, presenza di pazienti anziani, complessi e poli-patologici (che spesso ricorrono ai servizi sanitari e all’ospedalizzazione), aumento di persone con “disabilità acquisite” o malattie degenerative/evolutive con condizioni di elevata “fragilità”, cui si associano spesso condizioni di “vulnerabilità sociale”.

“L’obiettivo è duplice: ridurre le degenze negli iper acuti e, contestualmente, andare incontro alle esigenze dei pazienti che richiedono tempi di degenza in genere più lunghi, con un maggior bisogno assistenziale e necessità di risposte sociosanitarie integrate” dichiara Matteo Stocco, Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo “Un impegno importante per la Sanità Pubblica che vuole un’assistenza sempre più vicina ai pazienti fragili”.

Redazione