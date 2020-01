Festa del Tricolore ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2020 – In occasione del 223mo anniversario della nascita del vessillo nazionale, si rinnova l’appuntamento con le scuole cittadine per la consegna della bandiera italiana.

La cerimonia, organizzata dalla Sezione AssoArma di Abbiategrasso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si tiene con grande successo da oltre un decennio, vuole festeggiare la nascita del Tricolore assieme alle scuole, ed ai suoi scolari.

Gli studenti prepareranno dei lavori scritti o disegni che verranno da loro illustrati.

L’appuntamento per tutti è giovedì 9 gennaio 2020 alle 10.30 nell’ex convento dell’Annunciata dove, oltre alle Autorità, saranno presenti numerose delegazioni di studenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

