I Marziani siamo noi: Patrizia Caraveo a Mirasole

(mi-Lorenteggio.com) Opera, 8 gennaio 2020 . Sabato 18 gennaio (ore 18:00, ingresso libero), all’ Abbazia di Mirasole, terrà una conferenza la Professoressa Patrizia Caraveo, dal titolo “I marziani siamo noi: alla ricerca di un’altra Terra”, un tema di grande attualità, in vista della prossima missione Mars 2020 annunciata dalla NASA per il luglio di quest’anno.

Patrizia Caraveo si è laureata in Fisica all’Università di Milano nel 1977. Dopo un periodo all’estero, è diventata ricercatrice all’Istituto di Fisica Cosmica del CNR di Milano, poi confluito nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Dal 2002 è dirigente di ricerca e direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano (IASF). Ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all’astrofisica delle alte energie a cominciare dalla missione europea Cos-B. Collabora alla missione AGILE dell’Agenzia Spaziale Italiana, alla missione INTEGRAL dell’Agenzia Spaziale Europea e alle missioni della NASA Swift e Fermi. È responsabile per la partecipazione INAF al progetto Cherenkov Telescope Array.

Il suo campo d’interesse principale è il comportamento delle stelle di neutroni alle diverse lunghezze d’onda. È stata tra i primi a capire il ruolo fondamentale delle stelle di neutroni nell’astrofisica delle alte energie. Durante gli anni di ricerca sull’identificazione della sorgente Geminga, riconosciuta come la prima pulsar senza emissione radio, ha messo a punto una strategia multilunghezze d’onda per l’identificazione delle sorgenti gamma galattiche. È membro dell’Unione Astronomica Internazionale. Dal 1997 Patrizia Caraveo è professore a contratto all’Università di Pavia dove tiene il corso di “Introduzione all’Astronomia”. Suo marito era Giovanni Bignami, morto il 24 maggio 2017.