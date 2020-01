(mi-Lorenteggio.com) Lainate, 8 gennaio 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13:59 in viale Italia, nella ditta Bionike, un operaio di 43 anni, C. F., è rimasto ustionato al volto. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda per le ustioni di 1° grado. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che stanno accertando l’intera dinamica di quanto avvenuto.

V. A.