LIDL CAMBIA VOLTO A BUCCINASCO

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 8 gennaio 2020 – Lidl, catena di supermercati leader in Italia con oltre 650 punti vendita e recentemente premiata da “Insegna dell’Anno” nella categoria “Supermercati Convenienti”, apre un nuovo store a Buccinasco (MI) all’angolo tra Viale Lombardia e Via Grancino. Questo nuovo supermercato sostituirà lo storico Lidl di Via della Resistenza, aperto nel 1999, tra i primi dell’Insegna in Italia. Il taglio del nastro avverrà il 9 gennaio alle ore 9:30 alla presenza del Sindaco Rino Pruiti.

Il nuovo supermercato, che sorge su un ex insediamento produttivo dismesso da una decina di anni, è il frutto di un progetto di riqualificazione e recupero urbano a consumo zero di suolo. Inoltre, tutta la struttura è stata realizzata con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. L’edificio, che rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.300 mq, quasi raddoppiando i 700mq del precedente, e dispone di un impianto fotovoltaico da 132 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista occupazionale, il trasferimento di Lidl nella nuova sede ampliata di Viale Lombardia, ha permesso la creazione di 8 posti di lavoro. I neo assunti andranno così ad integrare e rafforzare il team del vecchio store di Via della Resistenza.

Da sempre attenta ai suoi clienti, Lidl ha creato, oltre al nuovo punto vendita, anche una pista ciclabile per favorire il collegamento al proprio store e, nell’ampio parcheggio, ha previsto l’inserimento di colonnine elettriche per poter ricaricare gratuitamente auto e biciclette.

L’ASSORTIMENTO: QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Nel nuovo punto vendita, i clienti potranno trovare più di 2.500 prodotti di cui oltre l’80% Made in Italy. La linea Italiamo, in particolare, propone il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese coniugando ottima qualità e convenienza del prezzo. Inoltre, per tutta la settimana di apertura, Lidl ha previsto sconti e offerte speciali sull’assortimento di carne, frutta e verdura e su molti altri articoli selezionati.

Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire il miglior servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.

