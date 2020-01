Trezzano. La centrale operativa del comando di Polizia Locale intitolata a Maria Di Natale

Per l’occasione sarà presente l’autoemoteca dell’Avis che organizza una giornata straordinaria di donazione di sangue dalle 8.30 alle 12

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 gennaio 2020 – Una cerimonia commemorativa per ricordare l’agente Maria Di Natale a cui i colleghi della Polizia Locale e l’Amministrazione comunale hanno voluto intitolare la nuova Centrale Operativa del Comando in via Gioia 2 a Trezzano sul Naviglio. L’evento, a cui è invitata tutta la cittadinanza, si terrà domenica 12 gennaio alle ore 10.

“Intitoliamo con commozione all’agente Di Natale la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale – spiega il sindaco Fabio Bottero – che si sta dotando di tecnologie moderne, tanto che in primavera sarà organizzato un open day per farla conoscere alla città. Desideriamo ricordare l’agente Di Natale con i colleghi e i familiari, mantenendone vivo il ricordo”.

Per l’occasione, l’AVIS di Trezzano sul Naviglio e Cusago ha organizzato una giornata straordinaria di donazione del sangue. Presso il Comando di via Gioia dalle 8.30 alle 12 sarà presente l’autoemoteca per la donazione, aperta anche ai cittadini. Si consiglia la prenotazione al numero 347 9048800.

