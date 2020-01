Usmate con Velate.Per non dimenticare: in visita al Memoriale della Shoah di Milano

L’iniziativa in programma per domenica 26 gennaio, a proporla la Consulta Cultura

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 8 gennaio 2020. Una gita per non dimenticare. Un modo per ricordare un passato che non deve più tornare.

Nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata della Memoria, la Consulta Cultura del Comune di Usmate Velate organizza per domenica 26 gennaio la trasferta a Milano, presso il Binario 21 della Stazione Centrale, per visitare il Memoriale della Shoah.

La proposta rientra nei “Percorsi della Memoria 2020” ed è aperta a tutta la cittadinanza, ispirata da una frase della senatrice a vita Liliana Segre: “Prima, durante e dopo la mia prigionia mi ha ferito l’indifferenza colpevole più della violenza stessa. Quella stessa indifferenza che ora permette che Italia e Europa si risveglino ancora razziste; temo di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la Storia avesse definitivamente bocciato, invece erano solo sopite”.

Il programma di giornata prevede partenza con il treno delle 8.39 dalla stazione di Carnate con arrivo a Milano Porta Garibaldi, da lì spostamento in metropolitana fino a Stazione Centrale. La visita guidata è programmata per le ore 10.30 ed avrà una durata di circa 75 minuti.

La quota di partecipazione alla visita guidata è di 10 euro per gli adulti, di 5 euro per studenti e over 65; a parte, da acquistare separatamente e personalmente, il costo del biglietto ferroviario e metropolitano.

Per ragioni di organizzazione è richiesta la prenotazione rivolgendosi alla Biblioteca Civica di Usmate Velate o telefonando al numero 039-6829789.

V.A.