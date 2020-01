Bollate centro specialistico e innovativo per la cura dell’artrite reumatoide e dell’ artropatia psoriasica

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 9 gennaio 2020. Un pool di specialisti per curare l’Artrite Reumatoide e l’Artropatia Psoriasica. E’ partito oggi presso il Pot di Bollate il progetto di telemonitoraggio dei pazienti affetti da artrite reumatoide e artropatia psoriasica, iniziativa in coordinamento con le Asst Valtellina e Alto Lario e il Niguarda di Milano. Si tratta di un progetto di tele-monitoraggio attraverso il quale i pazienti affetti dalla malattia vengono presi in carico e valutati nel tempo per vedere l’evolversi dello stato di salute e se la cura data dallo specialista sta funzionando. “I pazienti che aderiranno al progetto dovranno compilare autovalutazioni periodiche attraverso una App dedicata. A leggerle sarà sempre un reumatologo pronto a definire se è il caso di fare un’ulteriore visita, se la cura sta funzionando e se le cose stanno procedendo nel migliore dei modi – spiega il responsabile scientifico del progetto Oscar Epis – Un’opportunità per intervenire in equipe e studiare al meglio la malattia garantendo così al paziente cure appropriate”. L’artrite è una malattia infiammatoria cronica autoimmune che attacca i tessuti articolari di una persona il cui sistema, invece di proteggere l’organismo dagli agenti esterni come virus e batteri, si attivi in maniera anomala. Colpisce principalmente le piccole articolazioni, come mani e piedi, ma può coinvolgere potenzialmente ogni distretto dell’organismo: in questo caso si parla di malattia sistemica. La patologia causa dolore cronico, erosioni ossee, distruzione della cartilagine e perdita, più o meno ampia, dell’integrità articolare. Quando questo si verifica la funzione articolare è compromessa, con conseguente invalidità o disabilità funzionale. Il progetto del telemonitoraggio diventa quindi uno strumento importante per cercare di limitare, la dove si può, i danni, soprattutto quando ad essere affetti dalla patologia sono persone anche in attività lavorativa.

