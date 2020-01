Opera. Sanità a Km 0: siglata una convenzione triennale

Nuovi operatori privati potranno aderire alla convenzione in ogni momento. Stop agli adeguamenti tariffari per almeno tre anni

(mi-lorenteggio.com) Opera, 9 gennaio 2020 – La salute dei cittadini è una priorità. Non ha dubbi l’amministrazione comunale che, da tempo, ha messo in campo tutte le risorse a sua disposizione per agevolare gli operesi e garantire loro i servizi sanitari necessari; anche quelli che, per via dei tagli e della riorganizzazione del sistema sanitario nazionale, sono stati soppressi. Come? Accorciando la filiera, puntando sugli studi medici e i laboratori del territorio e dando vita ad una vera e propria “Sanità a Km 0”. Attraverso la formazione di un elenco pubblico di strutture aderenti alla convenzione, facilmente recuperabile collegandosi al sito internet comunale o recandosi in Municipio, è possibile accedere a visite mediche specialistiche o esami di laboratorio e di diagnostica a tariffe agevolate, senza dover sottostare alle lunghe tempistiche del servizio sanitario nazionale e trovando risposte a pochi passi da casa. “Attraverso questo nuovo modello di sanità che abbiamo chiamato a Km 0 – spiega il sindaco – siamo riusciti a sopperire alle carenze del servizio nazionale e garantire ai cittadini la possibilità di accedere a visite ed esami a prezzi calmierati. Questo grazie anche alla disponibilità degli operatori privati del nostro territorio che, hanno accettato di aderire al progetto e che per tre anni non interverranno sui prezzi delle varie prestazioni”.

L’idea è nata lo scorso anno. dopo la chiusura dell’ex Asl di via Allende. Un vuoto da non sottovalutare per i residenti che, per poter accedere ad esami di laboratorio o prestazioni specialistiche, dovrebbero spostarsi in realtà esterne e spesso lontane dalla propria città. Un problema, soprattutto per le persone che faticano a deambulare, per gli anziani o per tutti quegli utenti che, oltre alla distanza,fanno i conti con le lunghe liste d’attesa del servizio sanitario pubblico. “Uno dei compiti del mio mandato è quello di garantire ai miei cittadini il maggior numero di servizi – ha spiegato il sindaco – con questo sistema, innovativo ma che visti i primi risultati è senza dubbio apprezzato dai residenti, abbiamo cercato di sanare le lacune derivanti dai tagli alla sanità. Attraverso una convenzione che, dopo il primo anno di rodaggio oggi è aperta a tutte le strutture che posseggono i requisiti da noi richiesti, siamo riusciti ad organizzare in modo assolutamente trasparente e accessibile a tutti, prestazioni sanitarie in breve tempo e a prezzi che di poco si discostano da quelli dei ticket del servizio sanitario pubblico”.

Ma non è tutto. Come si dice, l’unione fa la forza e grazie alle associazioni del territorio come ad esempio l’Auser o i volontari della Protezione Civile, l’amministrazione garantisce anche un servizio di trasporto dedicato agli anziani o alle persone con fragilità verso i vicini ospedali o, ancora, grazie alla Croce Rossa di via Marcora offre ai suoi residenti la possibilità di usufruire di un centro infermieristico, un punto di riferimento con i professionisti della salute, ogni giorno della settimana. “Come amministrazione facciamo di tutto per dare risposte alle più svariate esigenze – spiega il sindaco – ma il tessuto associativo è fondamentale, oggi come oggi, per riuscire ad assicurare alcuni servizi”.