TAXI, MAZZALI (FDI): AD AUDIZIONE TASSISTI IN REGIONE HO SOSTENUTO IL NO A TURNI INTEGRATIVI DI 4 ORE PER QUESTIONE SICUREZZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2020 – “Oggi in commissione Trasporti ho sostenuto quelle associazioni di tassisti, Tam in primis, che si oppongono ai turni integrativi di 4 ore effettuabili dallo stesso operatore. Su questo ho votato anche contro la mia maggioranza nella seduta di due mesi fa, ma non possiamo dimenticare la questione di sicurezza: le 8 ore di riposo ci devono essere e devono essere effettive, non possiamo metterci dentro anche la pausa pranzo. E’ fondamentale sia per il tassista che per l’utente, che ha diritto di avere alla guida una persona riposata e con i riflessi adeguati.

Per il resto mi sento anche di appoggiare la richiesta di alcune sigle sindacali che sull’aumento delle licenze a Milano hanno chiesto di fare prima un monitoraggio a lungo termine. Basti pensare, per fare un esempio, al fatto che tra pochi anni verrà aperta la M4, che sicuramente farà diminuire i servizi di taxi”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione