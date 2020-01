(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 9 gennaio 2019 – Stanotte, alle ore 03:21, in via Argentina, un incendio è divampato

in palazzina di 3 piani, sorprendendo gli abitanti di tutto lo stabile.

In totale 16 coinvolti (1 con ustioni di 2° grado al naso). Dopo le prime cure da parte del personale sanitario, il bilancio è: 8 non necessitano di ricovero; 4 pazienti trasportati all’ospedale di Vigevano e 4 al Beato Matteo.

V. A.