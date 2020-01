Animali: Ambientalisti contro il Comune di Zibido San Giacomo

“15 capre rinvenute e salvate dalle GEV e mandate a morte sicura dal Comune”

Il 23 novembre dello scorso anno a Zibido San Giacomo, a ridosso dell’A7, vennero catturate 15 capre libere.

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 10 gennaio 2020. Dopo i 40 giorni di quarantena passati presso il rifugio “Casa Russo” di Vignate, convenzionato con l’ATS, Servizio Veterinario, il Comune di Zibido decide di affidare le capre a due allevatori/pastori, nonostante diverse associazioni animaliste si fossero rese disponibili ad accogliere gli animali, al fine di garantire loro una vita decorosa. Quasi certamente, adesso, le capre saranno destinate allo sfruttamento e al macello e questo grazie all’assurda scelta della Sindaca di Zibido e degli amministratori comunali di lavarsi le mani, affidando gli animali agli allevatori. Una scelta che, a detta del Presidente di Gaia, animali & ambiente, Edgar Meyer, “denota superficialità e totale disinteresse da parte degli amministratori per la sorte di esseri viventi i quali, dopo una probabile fuga, si ritrovano nuovamente in mano ai carnefici, con il destino segnato del macello”. Il Portavoce di Laboratorio Ambiente – EcoRete, l’ex deputato Stefano Apuzzo, aveva chiesto agli amministratori di Zibido di far firmare ai pastori affidatari, un impegno di non conduzione al macello degli animali. Proposta respinta.

Gli animalisti chiedono di conoscere la destinazione fisica degli animali e non escludono denunce penali e azioni dirette rivolte sia all’amministrazione di Zibido, sia nei confronti dei pastori/allevatori.

