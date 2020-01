Bollate. Al via il corso gratuito per donne over 40

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 gennaio 2020 – La presentazione si è tenuta il 9 gennaio 2020 nello Spazio Europa Giovani. Ha preso così il via il corso per donne over 40, gratuito e in regime di Dote lavoro, finalizzato alla formazione professionale come «Operatore della logistica nella grande distribuzione organizzata». L’iniziativa è promossa dalla società Evosolutin in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità e Lavoro. Grande l’interesse, la motivazione e voglia di riqualificarsi delle donne presenti.

Il corso sarà di 60 ore e si svolgerà a partire dalla fine di gennaio 2020 nella sede della società Evosolution in zona Bovisa. Alla fine della prima parte della formazione di «Operatore della logistica nella grande distribuzione organizzata» verrà rilasciato l’attestato HACCP e seguirà un corso di altre 20 ore di «Self empowement e orientamento al lavoro». Seguiranno 10 ore individuali di ricerca attiva del lavoro.

I corsi sono a un massimo di 10 partecipanti e sono completamente gratuiti.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dell’Assessore alle Pari opportunità e Lavoro, Lucia Rocca sia alla società Evosolution che ha proposto questo percorso professionalizzante sia a tutte le donne che, partecipando, hanno colto quest’opportunità messa in campo dall’Amministrazione.