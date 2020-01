Ceriano Laghetto. Allarme e paura per alcuni sbandati pericolosi e accattonaggio molesto in centro

Segnalare immediatamente alle Forze dell’ordine

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 gennaio 2020 – Da qualche settimana, nelle vie del centro di Ceriano Laghetto si aggirano individui trasandati, molto probabilmente tossicodipendenti o piccoli spacciatori, che sono dediti all’accattonaggio, anche in maniera molesta.

Sono numerose le segnalazioni giunte all’Amministrazione comunale da parte di persone che sono state importunate in mezzo alla strada o dentro esercizi pubblici, con richieste insistenti di denaro a cui, in caso di rifiuto, hanno fatto seguito insulti e minacce.

Nei giorni scorsi uno di questi soggetti è stato anche fermato dai Carabinieri grazie all’intervento diretto del sindaco Roberto Crippa, che ne ha segnalato la presenza e gli spostamenti. Oltre alla denuncia, il soggetto in questione è stato colpito dal cosiddetto “Daspo urbano”, ovvero il provvedimento di diffida con cui gli si vieta la permanenza in una determinata area, in questo caso Ceriano Laghetto. Anche per verificare l’ottemperanza a questo divieti, oltre che per segnalare tutte le situazioni a rischio, viene rinnovato l’invito a tutti i cittadini a chiamare tempestivamente i Carabinieri, utilizzando anche il numero diretto del comando tenenza di Cesano Maderno, che risponde, 24 ore su 24, al numero 0362-501177.