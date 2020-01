Corsico. Pusher magrebino arrestato in via Montello

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 10 gennaio 2020 – Stamane, i Carabinieri della locale stazione, al termine di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, un marocchino, classe 1986, senza fissa dimora, nullafacente, censurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri, dopo averlo notato in atteggiamento sospetto all’esterno di un bar di via Montello, procedevano a perquisizione personale e veicolare, trovandolo in possesso di:

– grammi 4 di sostanza del tipo cocaina, occultati all’interno dell’abitacolo;

– la somma contante pari ad euro 60,00 (sessanta), considerata il provento dell’attività illecita;

– 2 telefoni cellulari.

Il tutto è sequestrato e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, della caserma di via Repubblica dell’Ossola, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V. A.