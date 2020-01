DEMANIO. MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER L’IMMOBILE DI PIAZZALE CANTORE 10

Una prima proposta dall’associazione “Maestro Martino” di Carlo Cracco. Tasca: “Fiduciosi di restituire al più presto l’immobile alle attività di formazione professionale per i giovani”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2020 – La Giunta ha deliberato le linee di indirizzo per una nuova manifestazione di interesse pubblico per la concessione ad uso educativo e formativo dell’immobile di piazzale Cantore 10. Si tratta di una porzione dell’edificio di 1.369 mq (lo spazio complessivo è di 3.318 mq), che viene offerta per 200mila euro annui di canone, con l’obbligo per il concessionario di provvedere alle opere di restauro degli spazi.

“I locali di piazzale Cantore vanno a bando per la seconda volta perché non ci rassegniamo al fatto che l’immobile, destinato ad attività educativa e di formazione professionale, rimanga vuoto – lo afferma l’assessore al Demanio, Roberto Tasca –. Ci conforta sapere che esiste un progetto concreto, già presentato in Comune, da parte di un’associazione pronta a partire per la riqualificazione di parte dello stabile. La nuova manifestazione di interesse deliberata in Giunta è necessaria per verificare l’esistenza di proposte migliorative da parte di altri soggetti”.

Il primo bando per l’utilizzo ai fini formativi dello stabile di piazza Cantore era andato deserto appena un anno fa. Nel frattempo l’Amministrazione ha accolto con favore la manifestazione di interesse da parte dell’associazione culturale ‘Maestro Martino’, presieduta dallo chef Carlo Cracco, che ha presentato un progetto per la gestione degli spazi da destinare alla formazione professionale di giovani cuochi.

Le opere per la riqualificazione degli oltre 1.300 mq dello stabile avranno un costo a carico del concessionario di almeno 2 milioni di euro, che potranno essere scomputati per i primi 4 anni dal canone di locazione.