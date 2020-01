Garbagnate: il direttore di Medicina dell’Asst Rhodense alla presidenza del Fadoi

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 10 gennaio 2020 – Dal primo gennaio del 2020 il direttore di Medicina dell’Asst Rhodense e del dipartimento oncologico aziendale, Sergio Antonio Berra, è stato nominato Presidente Regionale della Fadoi, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Un meritato riconoscimento personale ed un’opportunità per l’azienda di essere ulteriore espressione di professionalità. Aderire alla Fadoi significa partecipare ad eventi in qualità di relatore o moderatore, organizzare momenti divulgativi su patologie di più comune riscontro, contribuire a studi di settore o registri survey su argomenti specifici. Del resto la Federazione raccoglie numerosi consensi in Lombardia soprattutto tra le nuove leve degli internisti, circa metà degli iscritti ha infatti meno di 40 anni. “La nostra unità operativa di Medicina Interna di Garbagnate ha molte peculiarità specialistiche, oltre alla Telemedicina attiva ormai da oltre 10 anni per la cura dello scompenso cardiaco, ci sono esperti di ipertensione, nutrizione clinica, malattie metaboliche, sincopi, diabete mellito e piede diabetico, endocrinologia, holter cardiaco e holter pressorio, tilt test, ecocolordoppler vascolare – spiega Berra – far parte attivamente del circuito degli Internisti permette di aderire ad una rete di esperti attraverso la quale potenziare ulteriormente le possibilità di cura e di intervento sui nostri pazienti. Non si tratta di cariche ad personam ma di cogliere opportunità di sinergia con gli altri professionisti e insieme lavorare alla cura delle patologie”.