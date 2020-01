(mi-Lorenteggio.com) Limbiate, 10 gennaio 2020 – Fortunatamente nessun ferito per un incidente sul lavoro avvenuto in via Roma, quando durante dei lavori stradali, la tubazione del gas tranciato per errore. Il gas ha preso fuoco e due mezzi dei Vigili del Fuoco sono accorsi e hanno domato le fiamme, rimettendo in sicurezza la sede stradale.

V. A.