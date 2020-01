Lissone rinnova l’adesione ad «Avviso Pubblico contro le mafie»

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 gennaio 2020 – Con delibera di Giunta di mercoledì 8 gennaio 2020, l’Amministrazione Comunale di Lissone ha rinnovato l’adesione all’associazione “Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le mafie”.

Dopo avervi aderito già nel 2012 approvando gli scopi che l’Associazione si prefigge, è stata confermata anche per l’anno in corso la volontà dell’esecutivo di proseguire nella collaborazione anche nel 2020, confermando il versamento della quota associativa annua pari a mille euro.

L’impegno del Comune sul territorio si tradurrà nella formazione civile contro le mafie e nella promozione della legalità, alla luce del fatto che “le mafie non sono solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo solo per le regioni meridionali – come specificato nella delibera di Giunta – Impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini”.

Avviso Pubblico è un’associazione di Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, nata nel 1996 per collegare gli amministratori che promuovono la cultura della legalità democratica nella politica e nella pubblica amministrazione. Avviso Pubblico collabora con Libera per la realizzazione della Giornata della Memoria.

“Il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza e alla giustizia non potranno essere goduti da nessuno se non si sconfigge l’illegalità organizzata – è specificato nelle motivazioni dell’adesione – In questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi dello Stato, impegnati nell’azione di repressione. Ma al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata gran parte della società civile, giovani, uomini e donne, associazioni del volontariato laico e cattolico. Un vasto variegato mondo dell’impegno civile che chiama le istituzioni, di ogni ordine e grado, a svolgere un ruolo di stimolo, di coordinamento e di sostegno all’azione di contrasto alla criminalità”.