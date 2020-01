Lissone. Via Puccini diventa a senso unico

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 gennaio 2020 – Un provvedimento necessario per ridurre la pericolosità e l’incidentalità stradale, in grado al tempo stesso di migliorare la fruibilità della sede stradale anche nella fase statica della circolazione.

Con queste motivazioni, a partire da giovedì 16 gennaio, verrà istituito il senso unico di circolazione in via Puccini dall’intersezione con via Valle e fino a via San Francesco.

Attualmente via Puccini è a doppio denso di circolazione, gravata dall’obbligo di dare precedenza all’intersezione con via Valle e dall’obbligo di arrestarsi e dare precedenza all’intersezione con via S. Francesco.

Una circolazione stradale difficoltosa tanto che nei mesi scorsi sono giunte in Comune numerose segnalazioni in merito alla difficoltà di transito in entrambi i sensi di marcia conservando la possibilità di parcheggiare i veicoli, data la vocazione residenziale del quartiere.

Una situazione già monitorata nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel 2014 dal Consiglio Comunale, nel quale si indicava “tra gli interventi finalizzati alla messa a norma della sosta su strada e al recupero di spazi per la mobilità pedonale” proprio l’istituzione del senso unico di circolazione in via Puccini.

La modifica alla viabilità entrerà in vigore dal prossimo 17 gennaio; per informare la cittadinanza, appositi cartelli esplicativi verranno collocati nei prossimi giorni nella strada e nelle vie limitrofe.