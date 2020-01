Lombardia. Negozi storici, entro il 15 gennaio presentazione domande iscrizione bando

Assessore Mattinzoli: inserimento nell’elenco regionale è passaggio necessario

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2020 – Solo per l’anno 2020 il termine di presentazione delle domande di riconoscimento delle attività storiche e di tradizione del 15 febbraio è stato anticipato al

15 gennaio, come deliberato dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, lo scorso 30 settembre 2019.

“L’iscrizione nell’elenco regionale – ha spiegato l’assessore – è propedeutico alla partecipazione al Bando Imprese storiche verso il futuro,

che aprirà il prossimo 28 febbraio. Un provvedimento che sostiene l’innovazione, che punta al futuro rimanendo saldi nelle radici della tradizione”.

Le proposte devono essere compilate collegandosi al sito https://www.muta.servizirl.it , la piattaforma digitale sviluppata e gestita in collaborazione con Aria Spa.

Redazione