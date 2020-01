Rho. Lavori alla rete del gas nella zona tra centro e stazione, previste modifiche alla viabilità

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 gennaio 2020 – Da metà gennaio a maggio 2020 sono previsti lavori alla rete del gas nella zona compresa tra il centro città e la stazione ferroviaria, tra via Torino e via Buon Gesù a Rho.

I lavori, che sono eseguiti da Nuovenergie Distribuzione e riguardano il rifacimento della rete del gas e allacciamenti d’utenze, comporteranno la chiusura dei tratti di strade che, di volta in volta, saranno interessate agli interventi.

Le strade interessate dai lavori sono: via Villafranca, via Puccini, via Alessandria, via La Marmora, via Solferino e via Don Albertario.

Il traffico sarà autorizzato a residenti e mezzi pubblici. Tutte le strade saranno riaperte domenica, festivi e il lunedì, in occasione del mercato cittadino: gli scavi saranno rinterrati in modo temporaneo per consentire il passaggio.