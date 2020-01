Usmate Velate. Al via la potatura di 200 alberi

Interessati più punti del territorio: corso Italia, via Cadore, corso Europa e via Miramonti

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 10 gennaio 2020 – Inizieranno in questi giorni i lavori di potatura di circa 200 alberature stradali, intervento di manutenzione del verde che interesserà varie zone del territorio recependo anche alcune indicazioni ricevute nei mesi scorsi dalla cittadinanza.

Lavori già quasi conclusi in corso Italia, una delle arterie più frequentate, dove sono stati potati gli alberi che adornano il viale; interventi in arrivo anche nell’area verde di via Cadore e nei pressi del giardino situato in via Ungaretti. Operai al lavoro anche per via Miramonti dove si interverrà su alberi di chioma folta risolvendo una situazione critica già segnalata in passato dai residenti.

Un intervento più consistente riguarderà corso Europa dove, oltre alla potatura si interverrà anche sulla rimozione di essenze arboree ormai giunte a fine vita. Contestualmente, si interverrà anche per ripristinare alcuni passaggi campestri utilizzati dalla cittadinanza.

Redzione