Binasco. Auto nel Naviglio Pavese nella notte lungo la S. S. 35 dei Giovi, salve due ragazze

(mi-Lorenteggio.com) Binasco, 11 gennaio 2020 – Stanotte, intorno alle ore 3.00, lungo la S. S. 35 dei Giovi, due ragazze di 23 anni, all’altezza dell’incrocio con via Metteotti, sono rimaste lievemente, dopoché la conducente del veicolo su cui viaggiavano, giunta in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo finendo nel Naviglio Pavese. Entrambe sono state trasportate in codice verde all’Humanitas di Rozzano.ù

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, con cinque mezzi, che hanno soccorso le due giovani donne affidandole al personale sanitario della Croce Bianca di Binasco, e hanno recuperato il veicolo dal letto del Naviglio, mentre, i Carabinieri, che hanno ricostruito tutta la dinamica del sinistro.

V. A.