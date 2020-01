Corsico. Un pedone investito al Q.re Lavagna, un altro vicino al cimitero

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 11 gennaio 2020 – Stamane, in via Curiel, 2, al Q.re Lavagna, un uomo di 83anni è rimasto investito da una vettura davanti al Bar Erika, riportando lievi ferite. Soccorso da un’automedica e un’ambulanza, è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano, in codice verde.

Poco dopo, intorno alle ore 11.00, in via Visconti di Modrone, tra la Posta e il cimitero, un uomo di 67 anni è stato urtato da una vettura cadendo a terra, riportando lievi ferite, ed è stato trasportato in codice verde in ospedale.

V. A.