Gaggiano. 88enne investito in via Carroccio

(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 11 gennaio 2020 – Intorno alle ore 9.55, all’altezza dell’incrocio tra via Carroccio e via al Cornicione /De Gasperi, un uomo di 88 anni, mentre attraversava sulle strisce, è stato urtato da una macchina. Dopo esser caduto, riportando ferite lievi, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, che lo ha portato in codice verde in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale del Consorzio dei Fontanili, che ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.