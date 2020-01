(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2020 – Durante la serata del Social Music City, in via Giovanni Lorenzini, alle 02:50, una ragazza di 19 anni, per cause in fase di accertamento, è precipitata dal palco da un’altezza di circa 3 metri. E’ stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano. E’ subito intervenuta la polizia di Stato.

