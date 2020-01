Cantù. Tutto pronto per il Carnevale Canturino: programma e info utili

(mi-Lorenteggio.com) Cantù, 12 gennaio 2020 – Tutto è pronto a Cantù (Como) per la festa più pazza dell’anno, dal 2 al 29 febbraio 2020, il carnevale ambrosiano che richiama, ogni anno, migliaia di visitatori da tutta Italia.

Tra le vie del centro storico della cittadina brianzola, sfileranno i carri allegorici più smisurati di Lombardia, realizzati dagli abilissimi maestri artigiani, nella 94a edizione del Carnevale Canturino, tradizionale ed imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati del divertimento. Primi fra tutti, i bambini, a far ala ai sette carri in concorso e ai gruppi musicali e folkloristici che li accompagneranno in corteo, ciascuno impegnato a tenere alto l’onore della propria arte.

Come sempre, il Carnevale è l’occasione per farsi beffe dei potenti di turno, del malcostume dilagante, dell’economia che arranca e della vita popolana e borghese, costantemente in bolletta e forsennatamente indaffarata a scovare il modo più creativo per sbarcare il lunario. Accanto a questi temi, tuttavia, in questa edizione i carristi si sono concentrati anche sulle importanti questioni ambientali che tormentano di preoccupazione la vita quotidiana, per le sorti che attanagliano la sostenibilità del nostro stile di vita e, correlativamente, il destino del nostro Pianeta.

I CARRI E I GRUPPI IN COMPETIZIONE

Aprirà il corteo di ogni sfilata Buscait, gruppo vincitore dell’edizione 2019, che propone “Giro giro tondo… Non fate cadere il mondo!”. Evidente è, dunque, l’invito ai potenti della Terra – Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping – ad unirsi in coro al famoso canto infantile, a tornare anch’essi bambini e guardare con stupore la meraviglia del Creato, consapevoli del fatto che, soprattutto, in mano loro risiedano le sorti dell’umanità.

Il secondo carro nell’ordine di parata, “Il can-can lo facciamo noi”, realizzato dal gruppo Lisandrin, si colloca nel tradizionale solco della satira politica e dello sberleffo contro i politici incapaci e la loro politica inconcludente.

Amici di Fecchio, terzo sodalizio chiamato ad esibirsi, presenta il carro più monumentale della rassegna, alto ben 13 metri e sorretto da una meccanica complicatissima che darà animazione e movimento ai personaggi raffigurati. “Ralph spaccatutto”, eroe dei fumetti, dotato di gran cuore, nonostante il suo carattere un po’ irascibile e spigoloso, ci invita a considerare che, in un clima di decadenza, non occorrono eroi per salvare il mondo in rovina ma tutto è rimesso alla semplicità della nostra buona volontà e al nostro impegno quotidiano.

“Se il mare vuoi salvare, aiutaci a riciclare” è il tema di denuncia ambientale e di sensibilizzazione ecologica proposto dal quarto gruppo, La Maschera. Il carro è costruito impiegando sia la cartapesta, sia, principalmente, bottiglie di plastica riciclate ed altro materiale di recupero che, sovente, vanno ad ingrossare la cosiddetta Pacific Trash Vortex, meglio conosciuta come “Isola di plastica”, enorme accumulo di spazzatura galleggiante nell’Oceano Pacifico.

Tema, invece, tradizionalissimo di satira politica, proposto dai Bentransema, è “Tra gallo e galletti, siamo sempre più poveretti”. Tutti vogliono comandare sul popolino tartassato, ogni giorno vieppiù salassato dalle gabelle e dalle angherie del potente di turno. Ma se, da un lato, è vero quanto il potere eserciti un fascino magnetico, irresistibile per i più, è altrettanto vero che se ci sono troppi galli a cantare – è risaputo! – difficilmente spunterà l’aurora di un nuovo giorno!

Il Coriandolo ci riconduce a forza a considerare la questione della deforestazione. “Australia” è il grido che monta dalle fiamme di un albero dalle fattezze di un volto umano. Come a voler ribadire che nel rogo delle foreste dell’Australia e di tutto il Pianeta non soltanto sono gli alberi a bruciare. Anche la specie umana sarà a rischio di esistenza se non cesserà immediatamente la pratica insipiente della deforestazione.

Sempre sulla scia ambientalista, i Baloss hanno allestito il carro dal titolo “Sommersi in un mare di plastica”, al fine di sensibilizzare la collettività intorno all’insensatezza dell’utilizzo della plastica monouso. ➢ Per conoscere la storia dei Gruppi in competizione, consultare www.carnevalecanturino.it/home-3-2-2-5/associazione-2-6

Ultimo nella descrizione, ma sempre primo a sfilare davanti ai sette carri in competizione, spetterà a TRUCIOLO il compito di aprire il corteo, sorridendo sornione dall’alto del suo carro, stipato all’inverosimile di bambini in festa. E, in mezzo a loro, ci sarà pure qualche ospite d’eccezione poiché, come ogni anno, anche per questa 94a edizione del Carnevale Canturino, hanno garantito la propria presenza molti giocatori della squadra di basket “San Bernardo – Cinelandia” di Cantù. Un’occasione, dunque, per fotografare da vicino anche i VIP della Pallacanestro, orgoglio cittadino. A proposito di Truciolo… Non soltanto il nostro beniamino è la storica Maschera del Carnevale di Cantù ma è stato nominato come la Maschera ufficiale della GRUPPI FOLK E BANDE (*)

Il Carnevale Canturino è anche musica, spettacoli danzanti e folklore. Così, come da tradizione ormai consolidata, durante ogni sfilata, tra i carri in competizione, si esibiranno diversi gruppi bandistici e folk.

Il 2 febbraio è il turno del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Gerenzano, complesso bandistico nato nel 1919, accompagnati dalle loro bravissime majorettes. ➢ www.bandadigerenzano.it

Per la sfilata del 16 febbraio è prevista la presenza della Accademia e Corpo Musicale “Concordia Santa Cecilia” di Caronno Pertusella. Lo strabiliante sodalizio, composto da virtuosi marching players, cadetti, iscritti alla Academy Parade Band, accompagnati da bellissime color guards, ragazze che si esibiscono a corpo libero, con bandiere, fucili e nastri, darà sfoggio della propria arte, in coreografie e performance di alta tecnica da parata militare, sul ritmo incalzante della pitline, linea di percussioni schierata al bordo del campo durante i drill show delle formazioni di marching band. ➢ www.academyparadeband.it

Domenica 23 febbraio è il turno del Corpo musicale con majorettes “Santa Cecilia” di Rovello Porro. Il gruppo, da oltre settant’anni, si dedica ad allietare feste paesane, momenti di solidarietà, cerimonie solenni ed eventi festosi, animato dallo sprint delle sue majorettes e dalla passione per la musica, spesso composta ed armonizzata con propri arrangiamenti. ➢ www.bandarovello.it/Banda%20Spettacolo%20Rovello%20Porro.htm

Da ultimo, per la Gran Sfilata di sabato 29 febbraio, faranno da coronamento alla premiazione del Carro vincitore due storici gruppi bandistici canturini: il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Vighizzolo e il Corpo musicale “La Brianzola” di Cantù, rinomati ed apprezzati sul territorio da quasi un secolo. Ma lo spettacolo musicale e danzante non si esaurisce qui. Infatti, ospite d’eccezione sarà l’orchestra di percussioni, ritmi samba e afrobrasiliani “Bandão” di Poggibonsi, specializzata in spettacoli di strada e il cui repertorio spazia dai ritmi popolari brasiliani (samba, reggae, ijexá) alle composizioni originali ed ai ritmi tradizionali italiani. Tra i suoi primati, la band vanta l’aver inciso 6 CD musicali, venduti con successo in Italia e in tutto il mondo, oltre ad aver guidato la London’s New Year’s Day Parade il 1° gennaio di quest’anno. ➢ www.bandavighizzolo.it ➢ www.bandalabrianzola.it ➢ www.bandao.it

E DATE DELLA 94A EDIZIONE DEL CARNEVALE CANTURINO

Tre saranno le esibizioni domenicali, il 2, il 16 e il 23 febbraio 2020, dalle 14 alle 17.30. A chiusura, la Gran Sfilata di sabato 29 febbraio 2020, sempre dalle 14 alle 17,30, con la premiazione del carro vincitore. Per la giornata di domenica 9 febbraio 2020, invece, non sono previste sfilate, poiché il Carnevale si fermerà, per dare spazio alla fiera di Sant’Apollonia, patrona della città di Cantù.

GIURIA

Importante novità. A titolo sperimentale, a partire dall’edizione attuale del Carnevale Canturino, la giuria che attribuirà la vittoria al carro più bello sarà composta da quaranta persone, scelte casualmente tra coloro che, dieci per volta, ad ogni sfilata, accederanno al circuito di parata. A costoro sarà consegnata una scheda a punti che verrà ritirata ai varchi di uscita. Il carro che, cumulativamente sulle quattro sfilate, otterrà il maggior punteggio si aggiudicherà l’iscrizione nell’albo d’oro del palmares dello storico Carnevale Canturino.

LOTTERIA

Collegata all’evento, con biglietti venduti a parte a cura dei soci dell’associazione Carnevale canturino, al prezzo di euro 1,00 ciascuno, si svolgerà la consueta Lotteria del Carnevale. L’estrazione avverrà mercoledì 18 marzo 2020. I numeri verranno pubblicati sulla stampa locale, sul sito e sulla pagina Facebook dell’Associazione Carnevale Canturino. La consegna dei premi avverrà entro il 31 maggio 2020, previa esibizione del biglietto vincente.

Tra i premi in palio, annoveriamo, al primo estratto una E-bike whistele B-Race CX400, al secondo estratto un Drone Hubsan H501 A Advance, al terzo estratto uno Smart box per due persone in una capitale europea. Fino al ventiquattresimo estratto, premi vari di consistente valore. ➢ Tutte le informazioni relative alla Lotteria sono consultabili in www.carnevalecanturino.it/lotteria-2020

INIZIATIVE COLLATERALI

Collegate al Carnevale Canturino, anche per l’edizione 2020, si svolgeranno le seguenti manifestazioni: • Domenica 9 febbraio 2020, “Festa di Santa Apollonia”, Patrona della Città di Cantù: tradizionale Fiera cittadina e cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze. Attenzione: in questa data NON si svolgerà alcun corteo del Carnevale, come già anticipato sopra.

Dal 17 gennaio al 17 marzo 2020, “7° Festival de la Cazoeula”. Quaranta ristoranti di Cantù, Como, Mariano Comense, Brunate e delle Colline comasche gareggeranno per aggiudicarsi il trofeo “Cazoeula d’Oro 2020”. Il giudizio della Clientela sarà decisivo per attribuire il primo premio. ➢ www.festivaldelacazoeula.it

• Venerdì 28 febbraio, dalle 19,30, in piazza Garibaldi a Cantù, si celebra “Il Carnevale dei Magnan”, chiassosi figuranti che, a bordo dei loro carri agricoli, presenteranno la vita sofferta, ma capace di elargire umorismo ed allegria, degli antichi stagnini brianzoli, itineranti per i borghi contadini. ➢ www.facebook.com/groups/317070597240

I NUMERI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

Il Carnevale Canturino consolida l’apprezzamento del pubblico e l’attenzione da parte degli organi di informazione di massa, sia a livello locale che nazionale. Oltre quaranta testate nel 2018 e quasi cento nel 2019 hanno presentato articoli e speciali intorno alle sfilate del Carnevale di Cantù.

Nell’edizione del 2019 sono stati staccati oltre 30.000 biglietti, di cui circa 17.000 per spettatori paganti.

SERVIZIO SICUREZZA

Durante l’intera manifestazione sarà garantito il servizio di sicurezza e soccorso.

SOLIDARIETÀ

Il Carnevale Canturino non dimentica i bambini che non potranno partecipare alla festa con tutti i loro coetanei, poiché ricoverati in ospedale. Per tale ragione, sosteniamo l’opera di “S.I.L.V.I.A. Onlus”, associazione non lucrativa impegnata a portare un sorriso agli ospiti dei reparti di pediatria degli Ospedali di Como e di Cantù, mediante interventi di clownterapia, arteterapia e musicoterapia. ➢ Per conoscere l’attività di S.I.L.V.I.A, consultare www.silviaonlus.org

COME ARRIVARE

In automobile: o da Milano superstrada Milano-Meda-Como con uscita Lentate sul Seveso Nord, direzione Cantù. o da Milano o Lecco o attraverso la Strada Statale 36 Milano-Lecco, uscita Arosio, direzione Cantù. o Con autostrada Milano-Como, uscita Lomazzo sud, direzione Cantù.

Con i mezzi pubblici o Da Como Stazione Lago, autobus Linea Como-Cantù C50, fermata “Cantù-Piazza Parini” o Da Mariano Comense FS, Linea C80 Monza-Meda per Cantù, fermata “Cantù-Piazza Parini” o Da Fino Mornasco Ferrovie TreNord, autobus Linea C85 Fino Mornasco-Cantù, fermata “CantùPiazza Parini”

PREZZI E ACCESSI

L’ingresso alla sfilata è gratuito ai minori di 14 anni. Per tutti gli altri, il biglietto di ingresso è convenuto in euro 6,00 a persona. I biglietti saranno venduti agli ingressi previsti sulle strade di accesso al circuito. Sarà possibile pagare anche direttamente dal proprio cellulare mediante la app Satispay. Sarà possibile acquistare i biglietti anche on line. I dettagli saranno resi disponibili tramite il nostro sito entro fine gennaio.

Le entrate sono 11 e sono disposte su ogni strada di accesso al circuito:

Ingresso 1 e 2: via Milano; Ingresso 3: via Enrico Brambilla; Ingresso 4 e 5: via Giacomo Matteotti; Ingresso 6 e 7: corso Unità d’Italia; Ingresso 8: via Unione; Ingresso 9: via Armando Diaz; Ingresso 10: corso Unità d’Italia; Ingresso 11: via G. Carcano

Ingresso con accredito stampa prenotato: porta 4 e 5 via Giacomo Matteotti ➢ Per consultare la piantina degli accessi, visitare www.carnevalecanturino.it/home-3-2-2-5/associazione-2-7-4-2-4#entrate

Inoltre, all’interno del circuito si trovano punti ristoro, bancarelle con frittelle, dolciumi e coriandoli.

PARCHEGGI E BUS NAVETTA

Intorno al circuito chiuso, a due passi a piedi, ci sono differenti possibilità di parcheggio:

via Murazzo, 18 (parcheggio con numerosi posti auto); via Caduti di Nassiriya (con servizio navetta gratuito); Centro Commerciale Cantù 2000 – corso Europa, 23 (con servizio navetta gratuito); via G. Carcano fino a via F. Cavallotti (riservato ai soli disabili); via Roma angolo via Cavour (riservato ai soli disabili); piazza Guglielmo

Marconi; via Kennedy, 2; via Giulio Cesare, 5; via Ginevrina da Fossano, 21; via F. Andina; via Ariberto da Intimiano, 11; via Unione, 18; via Brighi, 13 – anche per camper (parcheggio libero non attrezzato); via Vittorio Veneto. ➢ Per consultare la piantina dei parcheggi, visitare www.carnevalecanturino.it/home-3-2-2-5/associazione-2-7-4-2-4#parcheggi

