Gennaio 2020, torna Il Buono in Tavola nel Parco delle Basiliche

(mi-lorenteggio.cm) Milano, 12 Gennaio 2020 – Squadra vincente non si cambia: sono ripresi martedì 7 Gennaio gli appuntamenti con Il Buono in Tavola, il farmers’ market settimanale con il meglio della produzione agricola lombarda sostenibile a filiera corta. Ogni martedì dalle 8,30 alle 14,30 circa nel Parco delle Basiliche prodotti di stagione a filiera completa dal produttore al consumatore: freschi perché raccolti poche ore prima e portati al mercato riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione e di vendita (e di consumo). Il Buono in Tavola porta sui banchi del mercato salumi, formaggi vaccini e di capra, latte, carne, pane fresco e prodotti da forno, uova, miele, vino ma anche piatti pronti da asporto per le schiscette della pausa pranzo o per una cena in nome della dieta mediterranea.

Un catalogo ricco che comprende nello specifico freschi di stagione, pane, focaccia, prodotti da forno, farine, torte salate, dolci, conserve, il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse nostrane, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, dall’Oltrepo Pavese i vini naturali di Maggi Vini Possessione Sparano Capelli, la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. E ancora i formaggi vaccini, quelli bio di capra dei pascoli di Montegrino (Va) e Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca.

Aderiscono alla proposta de Il Buono in Tavola anche alcuni produttori jolly che si passano il testimone di martedì in martedì: sono infatti presenti un martedì al mese la fattoria Il Cascinetto (Salvarola, Cr) con uova e carne di struzzo oltre che la frutta del progetto Buono Dentro (iniziativa contro lo spreco alimentare che propone frutta di imperfetto aspetto a prezzi low cost); l’azienda Anima Rossa con il suo zafferano prodotto nel cuore della Brianza; i frutti di bosco in vasetto o trasformati in deliziose marmellate e composte di Cascina di Mezzo. Chiude il mese, l’olio extra vergine di oliva Garda DOP biologico di La Cavagnina.

Filiera completa e sostenibilità con prodotti agricoli provenienti da zone e produttori che hanno a cuore la biodiversità: questa l’elemento che caratterizza questo farmers’ market nel cuore di Milano. Un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione, è costituito solo da produttori agricoli lombardi e che ha preso il via nella primavera 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano che ha voluto dare spazio all’agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.

Il Buono in Tavola

7-14-21-28 Gennaio 2020

ogni martedì dalle 08,30 alle 14,30

Piazza Sant’ Eustorgio, Milano

Ingresso libero