Il Gruppo Teatrale San Martino di Tromello torna in scena

Pavia, 12 gennaio 2020 – Si intitola "LA FARINA DAL DIAUL LA FINISA IN CRUSCA" la nuova commedia comico-dialettale con la quale il Gruppo Teatrale San Martino di Tromello tornerà in scena a partire da sabato 25 gennaio 2020 presso il Teatro-Oratorio San Luigi di via Trieste. Di seguito il calendario completo delle repliche:

• Sabato 25 gennaio 2020 – ore 21

• Sabato 1 febbraio 2020 – ore 21

• Sabato 8 febbraio 2020 – ore 21

• Domenica 9 febbraio 2020 – ore 15

• Sabato 15 febbraio 2020 – ore 21

• Sabato 29 febbraio 2020 – ore 21

• Sabato 7 marzo 2020 – ore 21

• Domenica 8 marzo 2020 – ore 15

• Sabato 14 marzo 2020 – ore 21

Le prenotazioni sono disponibili presso il Caffè della Torre di Tromello (tel. 327/0283909 – chiuso il martedì) oppure contattando direttamente la compagnia teatrale sui social o via mail.

La vicenda, ambientata a Tromello in un appartamento della media borghesia negli anni ’70, si sviluppa intorno allo scambio di una borsa con una identica ma stracolma di banconote.

Come si comporterà il protagonista Franco Randagio, scapolo, lavoratore onesto ma con una vita mediocre, quando si accorgerà di essere diventato, in pochi secondi, milionario? E proprio nel giorno del suo compleanno? La sua vita è stravolta e deciderà così di fuggire con i genitori, per godersi l’inaspettato malloppo in un paese lontano: il Messico. Tutti sono pronti per partire, quando due poliziotti e un misterioso personaggio irromperanno sulla scena, scombussolando i piani. Inizierà così una farsa condita da spassosi equivoci e colpi di scena, comicamente gestiti da una serie di personaggi uno più divertente dell’altro. Non mancherà un finale con colpo di scena.

In 42 anni di attività sul palcoscenico, si tratta questa della 36esima commedia portata in scena dallo storico gruppo teatrale tromellese, noto in tutta la Lomellina e non solo per la costanza e la prolificità con cui ogni anno riesce a presentarsi al proprio affezionato pubblico con nuove storie, sempre cariche di divertimento e capaci di assicurare grandi risate, con un occhio di riguardo alle tradizioni locali e l’obiettivo sempre vivo di mantenere alto l’interesse verso passioni sane e genuine come il teatro e il dialetto: “per questo siamo felici di poter annoverare quest’anno tra le new entry due giovani piccoli attori” affermano con orgoglio i membri del gruppo.

L’intero ricavato (prezzo unico: € 10) andrà come sempre a beneficio delle necessità parrocchiali e di alcune associazioni di volontariato che da anni il Gruppo ha deciso di sostenere.

