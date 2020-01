MILANO, BOOM DI PRESENZE A PALAZZO LOMBARDIA PER BELVEDERE E PISTA DEL GHIACCIO

PRESIDENTE FONTANA: APERTURE PROROGATE FINO AL 26 GENNAIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2020 – Le festività Natalizie hanno fatto segnare numeri importanti per gli eventi organizzati dalla Regione a Palazzo Lombardia: dal 7 dicembre a oggi sono state, infatti, circa 20.000 le presenze di cittadini che hanno provato a pattinare sul ghiaccio o, più semplicemente, preso parte a una delle tante iniziative promosse dalla Regione. Molto gettonata anche la possibilità di salire (gratuitamente) sulla vetta di Palazzo Lombardia per ammirare un panorama unico e ineguagliabile dal Belvedere del 39esimo piano, proposta cui hanno aderito oltre 12.000 persone.

“Mi fa piacere – spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana – che in molti abbiano apprezzato la nostra offerta, per questo abbiamo deciso di prorogare sia l’apertura della pista del ghiaccio, sia la possibilità di visitare il Belvedere anche nei prossimi giorni”.

Le visite al 39esimo piano di Palazzo Lombardia potranno infatti essere effettuate anche nelle domeniche di 19 e 26 gennaio (dalle ore 10 alle 18), mentre la pista del ghiaccio resterà in piazza fino al 26 gennaio (apertura il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 20.30, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 20.30).

Redazione