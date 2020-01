(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2020 – Stanotte, alle ore 01:34 in via Torino per un incidente tra un suv e una moto, due 26enne, un ragazzo di 26 anni, V. P., e una ragazza sempre di 26 anni, L. I., sono rimasti contusi e portati in ospedale, mentre la Poliza Locale ha compiuto tutti i rilievi per accertare la dinamica del sinistro, che ha visto il guidatore del SUV non soccorrere i due feriti dopo il sinistra. Ma, subito dopo, è stato individuato e bloccato.

V. A.