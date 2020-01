MILANO: PETIZIONE ANIMALISTA PER DIRE NO ALLA LISTA DEI CANI CATTIVI

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 12 gennaio 2020 – Domani il consiglio comunale di Milano si riunisce per discutere il nuovo regolamento del benessere degli animali, un regolamento che approda in aula dopo una lunga discussione che ha coinvolto anche diverse associazioni animaliste, oltre all’ordine dei veterinari e ovviamente i municipi e la commissione ambiente di Palazzo Marino. Il testo del regolamento che arriva in aula è complessivamente postivo ma contiene alcune specifiche misure che meritano di essere modificate, in particolare gli animalisti contestano la reintroduzione di una lista delle razze pericolose, e l’obbligo per i cani in alcune circostanze di indossare obbligatoriamente la museruola oltre alla possibilità di spostare le colonie feline. Queste misure sono considerate dagli animalisti irricevibili che in queste ore hanno lanciato una petizione animalista promossa dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e da altri gruppi minori per chiedere che queste norme vengano modificate in sede di votazione del consiglio comunale.

La petizione è indirizzata in primis all’assessore alla tutela animali del comune di Milano Roberta Guainieri e verrà inviata domattina anche ai consiglieri comunali che dovranno votarla. “La petizione chiede all’assessore ed al consiglio di non approvare le liste delle razze canine cattive, semplicemente perchè non esistono- si legge nella nota AIDAA- e di eliminare l’obbligo di indossare la museruola in alcuni casi, ma solo di renderla obbligatoria al seguito cosi come prevede la normativa nazionale ed infine chiediamo che non si preveda lo spostamento delle colonie feline se non per i casi di emergenza veterinaria cosi come contenuto nelle leggi di tutela dei gatti”.

per firmare la petizione il link è

http://chng.it/yPJxwGGS