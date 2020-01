Montagna d’inverno. Sicuri sulla Neve 2020: le iniziative in Lombardia

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2020 – La sicurezza ci sta a cuore: torna “Sicuri con la neve”, campagna permanente per la prevenzione del rischio in montagna d’inverno, organizzata dal Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), in collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano) – Commissioni e scuole centrali di escursionismo, alpinismo giovanile e fondo escursionismo, la Società alpinistica FALC, sottosezione CAI Milano e il Servizio valanghe italiano del Cai. Domenica 19 gennaio 2020 in tutta Italia e quindi anche in Lombardia i nostri tecnici saranno nei principali luoghi del turismo invernale con convegni, presidi di percorsi, stand informativi, campi neve organizzati e molto altro, per incontrare gli interessati e informare sulla frequentazione della montagna in inverno, con o senza neve. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Numerose le iniziative in programma nella nostra regione, per provincia:

LECCO

Piani di Bobbio Valsassina

Campo neve organizzato

FALC Milano

CNSAS XIX Del. Lariana

Scuola Regionale Escursionismo CAI

Iscrizione necessaria

iscrizioni@falc.net,

Enrico Volpe 339.4843190

SONDRIO

Aprica Loc. Magnolta Ski area

Stand informativo e campo neve organizzato

CNSAS Stazione Aprica

Michele Ranaglia 335.1009927

ranagliamichele@yahoo.it

Tirano Loc. Trivigno

Stand informativo e campo neve organizzato

CNSAS Stazione Sondrio

tenni.massimo@gmail.com

Massimo Tenni 392.0018372

damiano.canali@gmail.com

Damiano Canali 348.7058994

PAVIA

Pian del Poggio

Santa Margherita Staffora Pavia

Ore 10:00 ritrovo Bar Seggiovia Pian del Poggio; valutazione dei pericoli per la montagna invernale, ricerca ARTVa e autosoccorso

(si conferma l’incontro anche in assenza di neve)

Stazione CNSAS Pavia Oltrepo

Scuola di alpinismo Grignani, sezioni CAI Pavia, Voghera, Lodi

Seggiovia Pian del Poggio

Patrizio Grossi 329.3653255

grossi.patrizio@libero.it

BERGAMO

San Simone

Giornata dedicata alla prevenzione del rischio valanghe, sentieri ghiacciati; comportamento e materiali da soccorso

CNSAS VI Delegazione

Sezioni CAI Bergamasche

Coordinamento Scuole per la Montagna

CNSAS VI Orobica

0346 23123

viorobica@cnsas.it,

CAI Bergamo

035.4175475

COMO

Loc. Mottafoiada Stazzona

Ritrovo ore 8:00, palazzetto dello Sport – v. Statale 180 Dongo

Campo ricerca ARTVa e autosoccorso

Stazione CNSAS Dongo

CAI Dongo

Christian Ferrario 335.6415740

Sandro Vergottini 339.6393232

Iscrizioni: info@caidongo.it

In alcune località, per mancanza di neve o per ragioni organizzative potrebbero esserci delle modifiche: consigliamo di contattare il referente di zona sullo svolgimento della manifestazione. Il calendario nazionale completo e tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito www.sicurinmontagna.it.