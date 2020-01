(mi-Lorenteggio.com) Montebello della Battaglia, 12 gennaio 2020 – Nessun ferito, ma, una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di lavoro, perché impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza di un tetto di un edificio andato in fiamme e completamente distrutto.

Redazione