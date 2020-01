BAREGGIO – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 13 gennaio 2020 – Il 2020 sarà l’anno della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. L’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota ha promesso gli interventi entro l’estate. “In particolare – ha dichiarato – saranno rivisti gli attraversamenti lungo la ex statale 11, quelli nei pressi delle scuole e quelli ritenuti più a rischio. In alcuni casi saranno installati impianti semaforici di emergenza che avvisano gli automobilisti del passaggio dei pedoni. In altri, verranno illuminati gli attraversamenti. Interverremo in maniera differente a seconda del grado di pericolo. Il cambio di viabilità nel comparto di via Matteotti ci ha indotto a rivedere il progetto iniziale ma ora la situazione si è sbloccata”.