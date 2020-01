(mi-lorenteggio.com) Cisliano, 13 gennaio 2020 – Stamane, intorno alle ore 8.20, in località Cascina Roncaglia, un 82enne , per cause in fase di accertamento, risulta disperso, dopo un incidente in acqua. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso, che ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano una donna di 82 anni, che era insieme all’uomo. Sul posto sono giunto anche i Carabinieri, che indagano su quanto avvenuto.

V.A.