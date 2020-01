(mi-lorenteggio.com) Cologno Monzese, 13 gennaio 2020 – In via Papa Giovanni, all’altezza del civico 23, intorno alle ore 15.50, M. H., una bambina di 3 anni è stata investita da una vettura, subendo una frattura al malleolo. E’ stata trasportata in codice giallo al San Raffaele con l’elisoccorso.

In corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.