Coppa Italia: a San Siro per gli ottavi c’è la SPAL

Milano, 13 gennaio 2020 – Milan e SPAL si affrontano a San Siro questo mercoledì in una gara che probabilmente, se potessero, eviterebbero entrambe di giocare.

Le due squadre stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative, anche se essa non è (ancora) del tutto buttata. Per motivi diversi i due tecnici possono dirsi ancora fiduciosi sull’ultima parte di campionato che a nostro avviso potrà essere positiva per entrambe. Quanto alla Coppa Italia, la situazione è un po’ diversa. Facciamo un po’ il punto!

Sulla sponda rossonera comincia a filtrare un po’ di ottimismo. La convincente vittoria di Cagliari e il tutto sommato poco svantaggio sulle concorrenti in ottica Europa League fa ben sperare la squadra, pur essendo tutto l’ambiente consapevole che serviranno altre rivoluzioni ed anni di lavoro serio perché la squadra possa competere nuovamente per i trofei più importanti. L’arrivo di Ibrahimovic in quest’ottica è un’ottima mossa per due motivi almeno: aggiunge peso all’attacco che finora è stato davvero asfittico e soprattutto porta carattere e consapevolezza nei propri mezzi in una rosa a cui non manca la qualità ma la personalità, oltre ovviamente ad un’organizzazione tattica che Ibra da solo non può portare. Ecco che, in attesa di tempi migliori, lo svedese farà sì che la stagione da disastrosa si trasformi quantomeno in deludente specialmente per le premesse.

La SPAL, rispetto allo scorso anno, è invece inguaiata fino al collo. Le partenze di Lazzari e Kurtic non sono state adeguatamente rimpiazzate e in piena zona retrocessione il massimo dovrà essere dato ad ogni partita. Di positivo c’è che le concorrenti non stanno correndo a ritmi altissimi ed il confronto con squadre come Lecce, Udinese o il Genoa attuale non è impari.

Il cammino compiuto fin qui dalla SPAL in Coppa Italia è stato positivo. I due match giocati sono terminati con un 3-1 nei confronti della Feralpisalò e soprattutto con un 5-1 contro il Lecce, seppur in casa. La squadra ha preso sul serio la competizione ma i tempi erano diversi ed ecco che in una situazione di classifica così delicata e contro un avversario superiore la formazione che scenderà in campo a San Siro conterà molte seconde linee al fine di preservare al meglio i titolari per la lotta salvezza.

Il Milan si troverà in una situazione psicologica migliore alla gara, ma non neghiamo che anch’essa avrà un’importanza (purtroppo) relativa nell’economia della stagione. Certamente risultati positivi come la finale raggiunta due anni fa e la conseguente Supercoppa vinta sono un ricordo da emulare ma la strada è ancora lunga in una competizione a cui manca ancora molto. La vincente affronterà infatti nei quarti una tra Fiorentina e Atalanta, due compagini che lo scorso anno hanno molto ben figurato…e saremo ancora ai quarti. Le varie gare ancora in palinsesto, comunque, offrono se non altro diverse chance di puntare sul vincitore o su diversi altri eventi relativi alle scommesse su siti come https://www.wincomparator.com/it-it/, comparatore gratuito delle quote presenti sul mercato. “Juventus o Udinese?” “Parma o Roma?” Le possibilità di divertimento, per tifosi, appassionati e scommettitori, sono ancora molte…

L. M.