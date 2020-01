Falò di Sant’Antonio: ecco dove nell’ovest Milano

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 13 gennaio 2020 – Nei Comuni dell’Ovest Milanese è tempo di tradizioni invernali con l’accensione del “Falò di Sant’Antonio” ma occasione per seguire tanti eventi di danza, musica e teatro per grandi e piccini. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di gennaio, in particolare nei Comuni di Albairate, Besate, Boffalora sopra Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

Ad Albairate, giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 20.45, nella biblioteca civica “Lino Germani”, in via Cesare Battisti 2, si presenterà ad ingresso libero il libro “Storia di empatie, zagare e tartare di tonno” di Virginia Piccirilli, edizioni GueriniNext. L’autrice sarà intervistata da Pietro Mella. Mentre venerdì 17 gennaio, tra le ore 20.00 e 23.00, nel parco di via Donatori di sangue, si accenderà il tradizionale “Falò di Sant’Antonio”. Lunedì 27 gennaio alle ore 21.00, presso l’Auditorium San Luigi, in via del Parco, in occasione del “Giorno della Memoria”, si svolgerà lo spettacolo teatrale ad ingresso gratuito “Il Bradipo e la Carpa – Una storia di calcio e di amicizia”, a cura della Compagnia Carnevale.

A Besate, venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 18.30, presso il Centro Civico di via dei Mulini, si accenderà il “Falò di Sant’Antonio”, con vin brulè, bibite e dolci per tutti i partecipanti.

A Boffalora sopra Ticino, venerdì 17 gennaio 2020 con ritrovo alle ore 20.00, presso il campo di via Magenta, angolo Nuova Circonvallazione, si rinnoverà l’appuntamento con il tradizionale “al Bufalò”, il “Falò di Sant’Antonio”, con dolci, salamelle e vin brulè per tutti. È un’iniziativa organizzata da associazioni cittadine, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A Castano Primo, sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.00, presso l’Auditorium Paccagnini, in piazza XXV Aprile, con ingresso a offerta libera, si terrà un concerto che segnerà il ritorno sul palco della rock band castanese “Loreley”. È un evento benefico a favore dei bambini di Chernobyl. Mentre sabato 25 gennaio alle ore 21.00, sempre in Auditorium, sul palco salirà “La band dei Sindaci” con lo spettacolo – concerto “Mai più guerre, per non dimenticare”, con immagini, testimonianze e canzoni, un percorso dalla fine della Prima guerra mondiale ad oggi. È un evento con ingresso a offerta libera organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il “Giorno della Memoria”.

A Corbetta, venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.30, presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Cerello – Battuello, si accenderà il tradizionale “Falò di Sant’Antonio”. Sabato 18 gennaio alle ore 10.30, invece, presso la biblioteca comunale, in piazza XXV Aprile, si terrà l’evento culturale ad ingresso libero “Presenta il tuo libro”. Interverranno gli autori: Paolo Saino con il libro “Giallo erba. Milano 1843”, Anna Balzarotti con “La casa del poggio” e il trio Francesca Civardi, Linda Giglio e Tiziana Ciofetti con “Donne in corriera”. Sempre sabato 18 gennaio ma alle ore 15.00, presso la sala polifunzionale di piazza 1° Maggio, si svolgerà l’evento ad ingresso gratuito “Stop alle truffe”, con l’intervento di esponenti delle Forze dell’ordine e della Compagnia Filodrammatica “La Maschera” che metterà in scena varie situazioni di raggiro in cui si possono trovare i cittadini. Sabato 25 gennaio alle ore 9.30, nella sala multimediale della biblioteca comunale, nell’ambito del Book Club, per iniziativa del Gruppo di lettura si terrà un incontro aperto al pubblico sul libro “L’armata dei fiumi perduti” di Carlo Sgorlon. Inoltre, da sabato 25 a venerdì 31 gennaio, presso la Sala delle Colonne del Municipio, in via Verdi, sarà possibile visitare la mostra allestita per celebrare “Il Giorno della Memoria”, con apertura ad ingresso gratuito dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Domenica 26 gennaio alle ore 17.00, presso la sala polifunzionale di piazza 1° Maggio, nell’ambito delle iniziative per “Il Giorno della Memoria”, si svolgerà l’evento “Ragazze Operaie”.

A Castelletto di Cuggiono, venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.45, in via Don Ferrario, in occasione del tradizionale falò, si terrà l’evento “Sant’Antonio contro il Ragno Oscuro – Una storia di paura”, con cioccolata, vin brulè e leccornie per tutti gli intervenuti (che sono invitati a portarsi da casa una tazza).

A Cusago, venerdì 17 gennaio dalle ore 21.00, nel prato davanti al mulino, si accenderà il “Falò di Sant’Antonio”. Mentre domenica 19 gennaio alle ore 15.00, presso il Punto Parco La Cavetta, ci sarà il “Falò Didattico”.

A Morimondo, domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.00, in via Fratelli Attilio, si accenderà il “Falò di Sant’Antonio”. Mentre domenica 26 gennaio dalle 14.30 alle 16.30, in Abbazia, si terrà un laboratorio di scrittura gotica che prevede un costo individuale di 12,00 euro.

A Ozzero, domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.30, presso il Parco Cereda, in via 1° Maggio, si terrà la “Festa di Sant’Antonio” con l’accensione del falò.

A Robecco sul Naviglio, venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.30 nella frazione Castellazzo e nella frazione Cascinazza si accenderà il tradizionale “Falò di Sant’Antonio”. Venerdì 24 gennaio alle ore 21.00, presso il CineTeatroAgorà, in piazza XXI Luglio, nell’ambito della stagione teatrale e musicale TM20, si terrà il concerto “Liszt e il suo tempo – Romanticismo: una rivoluzione musicale”, con al pianoforte il maestro di fama internazionale Mario Coppola.

A Turbigo, sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.15, presso il Nuovo Iris in via Roma 5, nell’ambito della stagione teatrale turbighese, si terrà lo spettacolo di prosa “I Promessi Sposi”, a cura della Compagnia Teatrale Instabile Quick. Il costo del biglietto è di 12,00 euro. Mentre domenica 19 gennaio alle ore 16.30, sempre presso il Nuovo Iris, nell’ambito della rassegna domenicale per bimbi e famiglie, si porterà in scena lo spettacolo “Cenere…Cenere…Cenere”, a cura della Compagnia Teatrale Instabile Quick. In questo caso il biglietto di ingresso ha un costo di 8,00 euro. Sabato 25 gennaio alle ore 21.00, presso l’Auditorium delle scuole secondarie di primo grado, in via Trieste, per iniziativa della Pro Loco con il patrocinio del Comune, si terrà ad ingresso gratuito un evento di musica, danza e teatro, nell’ambito della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”. Invece, giovedì 30 gennaio alle ore 21.00, in via Trieste, angolo via del Torrione, si svolgerà il tradizionale “Gran Falò Della Giöbia”, a cura della Pro Loco. Verrà bruciato il classico pupazzo, con i brutti pensieri, degustando insieme ottimi vin brulè e birra brulè, accompagnati da chiacchiere.