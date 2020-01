Lecco. Soccorsi tre escursionisti in Valsassina, feriti

VALSASSINA (LC), 13 gennaio 2020 – Tre interventi ier in poche ore per la Stazione del Soccorso Alpino di Valsassina e Valvarrone, XIX Delegazione Lariana. Il primo alle 13:46, in località Piani di Artavaggio, nel comune di Moggio (LC), per un escursionista con una sospetta frattura alla spalla. È stata attivata la squadra di Barzio, poi è intervenuto l’elicottero della base di Caiolo (SO), che si è portato sul posto. Secondo intervento intorno alle 14:40, in località Piani delle Betulle, nel comune di Casargo (LC). La centrale SOREU dei Laghi ha allertato la squadra di Premana per soccorrere una donna di Villasanta (MB) con una sospetta frattura di caviglia. Sono intervenuti sei tecnici, che hanno raggiunto l’infortunata, l’hanno stabilizzata sotto il profilo sanitario e trasportata a Paglio, dove c’era l’autoambulanza. Poco prima delle 16:00, sempre ai Piani delle Betulle, mentre la squadra di Premana stava terminando l’intervento precedente c’è stato un altro allertamento per una donna di Bosisio Parini (LC), caduta mentre faceva pattinaggio su ghiaccio. Valutate le condizioni sanitarie, in accordo con la centrale SOREU dei Laghi è stato deciso di fare intervenire l’elicottero di Como. Le squadre sono rientrate intorno alle 18:30. Gli ultimi due interventi ai Piani della Betulle sono stati effettuati in collaborazione con la squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Lecco.