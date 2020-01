Lissone. Innovazione digitale, affidato incarico di supporto all’assessment organizzativo e tecnologico del Comune

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 13 gennaio 2020. Un supporto professionale e specializzato nello svolgimento del percorso guidato verso la transizione al digitale.

Nell’ambito delle innovazioni che stanno caratterizzando la struttura comunale, l’Amministrazione ha affidato un incarico di supporto all’assesment organizzativo-tecnologico del Comune di Lissone, percorso che si svilupperà verso l’accompagnamento alla realizzazione della progettualità.

Nell’ambito del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, prosegue quindi l’impegno del Comune di Lissone nell’intraprendere un percorso di innovazione, in termini sia di sviluppo dei servizi da offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese, sia in termini di orientamento dei propri servizi nell’attuazione di questi processo.

Il supporto alla struttura comunale nelle fasi di pianificazione e progettazione è stato affidato a Easygov Solutions, società di consulenza direzionale che nasce come realtà incubata presso l’acceleratore di impresa del Politecnico di Milano; Easygov Solutions si rivolge esclusivamente al mercato della pubblica amministrazione e svolge da oltre dieci anni progetti di innovazione gestionale e organizzativa predisponendo piani di innovazione per diversi enti locali di medie e grandi dimensioni.

Primo compito della società sarà quello di effettuare una mappatura dell’assetto organizzativo e tecnologico, per poi affiancare l’Ente negli interventi progettuali identificati dall’Agenda digitale.

Il supporto specialistico avrà durata triennale e si concluderà con il potenziamento del modello di gestione dell’innovazione e con la definizione delle modalità attuative.

“Questa partnership, oltre che essere indispensabile per l’Ente, costituisce un’ulteriore ed ottima opportunità per rendere definitivamente a portata di tutti la rivoluzione digitale già iniziata con i servizi di pagoPA – afferma Domenico Colnaghi, assessore all’Innovazione Tecnologica – questa scelta, rivolta agli operatori comunali e ai cittadini, garantirà un netto miglioramento nello standard qualitativo dei servizi offerti e renderà più semplice il rapporto con le istituzioni, incrementando la quindi la qualità della vita dei lissonesi”.

Redazione