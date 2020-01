(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2020 – Questa sera, in piazza Tirana, in uno dei cantieri della M4, un operaio di 42 anni, I. R. per cause in fase di accertamento, è rimasto semisepolto a 18 metri di profondità. L’uomo sarebbe in parte stato schiacciato da detriti e forse anche da una putrella.

E’ riuscito in parte a liberarsi, ma, è andato in arresto cardiocircolatorio. Trasportato in codice ro

V. A.