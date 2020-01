On. Stefania Mammì (M5S) a Cesano Boscone per l’iniziativa sulla Fibromialgia

Sabato 18 gennaio

Auditorium Casa della Musica – Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 gennaio 2020 – La sindrome fibromialgica è una malattia reumatica riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità dal 1992, anno in cui è stata inclusa nella decima revisione dell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I due principali criteri diagnostici relativi a tale sindrome, fissati dall’American College of Rheumatology nel 1990, sono il dolore diffuso perdurante per almeno tre mesi e la concomitante presenza di almeno 11 dei 18 punti dolenti specifici. Nella Dichiarazione di Copenhagen del 1992 i criteri diagnostici sono stati successivamente ampliati includendo: «affaticamento perdurante, rigidità generalizzata [al mattino], sonno non ristoratore, mal di testa, vescica iperattiva, dismenorrea, iper- sensibilità al freddo, fenomeno di Raynoud, sindrome delle gambe senza riposo, quadro atipico di intorpidimento e formicolio, scarsa resistenza all’esercizio fisico e sensazione di debolezza».

La fibromialgia è una condizione che colpisce molte persone e non è riconosciuta correttamente, anche se è una malattia invalidante. Si tratta di una malattia che colpisce per lo più le donne. È rilevante notare che la fibromialgia colpisce moderatamente la capacità funzionale in quasi la metà dei casi e gravemente nel 10 per cento di essi.

ll Movimento 5 Stelle di Cesano Boscone organizza all’Auditorium Casa della Musica, via Kennedy 1 a Cesano Boscone, questo primo evento insieme ad esperti e associazioni per parlare di questa malattia rimasta a lungo un mistero per la comunità scientifica. Oggi, pur essendo finalmente riconosciuta come una patologia reale, non è ancora inserita nelle liste delle malattie croniche e invalidanti.

Parteciperanno al convegno alcune associazioni che si occupano del tema, la deputata Stefania Mammì, primo firmatario della Proposta di Legge sulla Fibromialgia e la deputata Celeste D’Arrando.

Introduce e modera:

Cinzia Gatto

Intervengono:

Dr. Piercarlo Sarzi Puttini, pres. AISF

Giusy Fabio, vice presidente AISF

Stefania Mammi e Celeste D’Arrando, deputate M5S e firmatarie della proposta di Legge

Christian Vitali, consigliere comunale di Rho M5S e promotore dell’iniziativa In Cammino per la Fibromialgia

C.F:U: Comitato Fibromialgici Uniti, testimonianza di Claudia Ibba

A.I.D.O. e CIVITAS SO.LE. ONLUS, le associazioni cesanesi si raccontano

LECHO ASSOCIAZIONE MUSICALE, la musica contro il dolore

Presentata, il 5 novembre del 2018 alla Camera dei Deputati, la proposta di Legge: Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, iniziativa dei deputati: MAMMÌ, BOLOGNA, D’ARRANDO, IANARO, LAPIA, LICATINI, LOREFICE, MENGA, NAPPI, NESCI, OLGIATI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, LEDA VOLPI

Ecco i 4 articoli PROPOSTA DI LEGGE:

Art. 1. Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica come malattia invalidante

Art. 2. Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica

Art. 3. Promozione del ricorso al telelavoro

Art. 4. Copertura finanziaria

La sala ha a disposizione solamente 90 posti quindi è necessario prenotare la partecipazione.

Per chi volesse inscriversi e partecipare al convegno qui è possibile iscrversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsJWSJkdgMkOUoy0AuP51-F-DNSXlupv0xEtqwqbp3mdDgw/viewform