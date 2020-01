10 ° anniversario dell’Esposizione Internazionale del Surrealism Now al CAE in Portogallo

(mi-lorenteggio.com) Portogallo, Coimbra, Figueira da Foz, 14 gennaio 2020 – Sarà inaugurato al Centro delle Arti e degli Spettacoli (CAE) nella città di Figueira da Foz in Portogallo e, nell’ambito della celebrazione del suo decimo anniversario, la 14a edizione della mostra International Surrealism Now, tra i mesi Aprile e giugno 2020.

La mostra è un progetto creato da Santiago Ribeiro, artista surrealista portoghese, e iniziato nel 2010 presso la Fondazione Bissaya Barreto di Coimbra. In questi 10 anni ha fatto tournée in varie parti del paese da Lisbona a Porto, nonché mostre satellitari negli Stati Uniti come Dallas, Los Angeles, Università del Mississippi e New York, anche in Europa a Berlino, Parigi e Madrid, tra le altre sempre promosse e organizzato da Santiago.

Questa mostra è diventata la più grande mostra di surrealismo del 21 ° secolo al mondo composta da pittura, disegno, arte digitale, scultura e fotografia.

124 artisti partecipanti provenienti da 52 paesi: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Croazia, Repubblica Ceca, Cuba, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera , Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina, Venezuela, Vietnam, India.

Santiago, mentore e promotore della più grande mostra di surrealismo del 21 ° secolo nel mondo, International Surrealism Now, ha già numerose presenze in tutto il mondo come Berlino, Mosca, New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Varsavia, San Pietroburgo , Nantes, Parigi, Londra, Pechino, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Monte Negro, Romania, Giappone, Taiwan, Brasile, Minsk, Nuova Delhi e Caltagirone in Sicilia e molte città in Portogallo. Attualmente espone la sua arte negli Stati Uniti presso la New Harmony Gallery dell’University of South Indiana, e alla fine di gennaio al più grande incontro di matematica a Denver alla Mathematical Art Exhibition presso il Colorado Convention Center Hall D.

Il Centro delle Arti e degli Spettacoli (CAE) è stato aperto nel 2002. La grande struttura culturale ( 2 auditorium da 2 200 e 800 posti a sedere – anfiteatro all’aperto, foyer, sale per spettacoli, studi, 4 sale espositive) è stata pensata come una centralità regionale, con fondi comunitari e la sua programmazione tende a passare attraverso i principali spettacoli nazionali e internazionali, e questa struttura è anche collegata ad altri centri di programmazione ed eventi, una logica di ancoraggio che si disperde senza perdere continuità.

https://www.cm-figfoz.pt/pages/817

Di seguito sono riportati i nomi degli artisti in linguaggio universale:

