REGIONE, MAZZALI (FDI): VOTATO CONTRO RISOLUZIONE SU TURNI INTEGRATIVI TAXI. PRIORITA’ ALLA SICUREZZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2020 – “Come avevo annunciato in Commissione, oggi in Consiglio regionale ho votato contro la risoluzione ‘Modifiche al regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi’, di cui è stato relatore il consigliere Bastoni.

I rappresentanti di categoria sono stati auditi settimana scorsa e in molti hanno spiegato perché sono contrari ai turni integrativi chiesti nella risoluzione. Ho accolto quindi le necessità dei tassisti e aggiungo che siamo di fronte a una questione di sicurezza: le 8 ore di riposo ci devono essere e devono essere effettive. E’ fondamentale sia per il tassista che per l’utente, che ha diritto di avere alla guida una persona riposata.

Questo ho detto in Commissione e questo ho ribadito oggi con il mio voto contrario, nonostante la risoluzione venga dalla maggioranza”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia